ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيونتيك تقدم 75 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى الاتحاد الأوروبي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
اعلنت شركة بيونتيك انه من المقرر إن تقدم 75 مليون جرعة إضافية من لقاح Covid-19 إلى الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لبيان صادر عن شركة الأدوية الألمانية.

وقال سيريك بويتينج رئيس العمليات في بيونتيك في بيانه: "في الربع الثاني ، يمكن تسليم ما يصل إلى 75 مليون وحدة لقاح إضافية إلى الاتحاد الأوروبي".

أضاف "ولتحقيق ذلك ، سنزيد الإنتاج المخطط مسبقًا البالغ 1.3 مليار جرعة لقاح ".

وقال بويتينج إن الشركة تخطط لإنتاج ملياري جرعة من اللقاح إجمالًا هذا العام ".

 يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول الأوروبية من نقص في اللقاحات. 

وفي محاولة لمعالجة المخاوف بشأن الإمدادات ، تبنت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة يوم الجمعة قد تقيد تصدير لقاحات Covid-19 خارج الاتحاد الأوروبي في بعض المواقف.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت