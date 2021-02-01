بين السينما و الواقع .. القصة الكاملة لـ فبراير الأسود

اقترن اسم فبراير الاسود في اذهان البعض خاصة في مصر بعد أن قام الفنان خالد صالح ببطولة فيلم بعنوان " فبراير الاسود، الا ان ذلك الاسم فى الواقع اطلق ليعبر عن مدلولات أخرى لا علاقة لها بقصة الفيلم .





تعود تسمية الشهر الثاني من السنة باسم " فبراير الأسود" إلى القرن الماضي حينما قرر مجموعة من الأمريكان الأفارقة أن يحتفلوا بإنجازاتهم في إرساء مبادىء العدالة و عدم التمييز و العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية فقرروا ان يحددوا يوما في ذلك الشهر و اطلقو عليه اليوم الأسود.





اختارت المجموعة المعروقة باسم " رابطة دراسة تاريخ الامريكيين الافارقة" الاسبوع الثاني من شهر فبراير ليحتفلوا سنويا بفيديريك دوجلاس و ابراهام لينكون المناضلين الذين نادوا بتحرير الامريكان الافارقة من العنصرية و التمييز.





وفي نهاية ستينات القرن الماضي تحول الاسبوع إلى شهر للاحتفال بالمناضلين الافارقة الذين نادوا بتحرير الأمريكان السود من التمييز و يرجع ذلك إلى حركة الحقوق المدنية.