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منوعات

بين السينما و الواقع .. القصة الكاملة لـ فبراير الأسود

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:57 م
صدى البلد
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مريم صليب
اقترن اسم فبراير الاسود في اذهان البعض خاصة في مصر بعد أن قام الفنان خالد صالح ببطولة فيلم بعنوان " فبراير الاسود، الا ان ذلك الاسم فى الواقع  اطلق ليعبر عن مدلولات أخرى لا علاقة لها بقصة الفيلم . 

تعود تسمية الشهر الثاني من السنة باسم " فبراير الأسود" إلى القرن الماضي حينما قرر مجموعة من الأمريكان الأفارقة أن يحتفلوا بإنجازاتهم في إرساء مبادىء العدالة و عدم التمييز و العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية فقرروا ان يحددوا يوما في ذلك الشهر و اطلقو عليه اليوم الأسود. 

اختارت المجموعة المعروقة باسم " رابطة دراسة تاريخ الامريكيين الافارقة" الاسبوع الثاني من شهر فبراير ليحتفلوا سنويا بفيديريك دوجلاس و ابراهام لينكون المناضلين الذين نادوا بتحرير الامريكان الافارقة من العنصرية و التمييز. 

وفي نهاية ستينات القرن الماضي تحول الاسبوع إلى شهر للاحتفال بالمناضلين الافارقة الذين نادوا بتحرير الأمريكان السود من التمييز و يرجع ذلك إلى حركة الحقوق المدنية.
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