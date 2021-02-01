11 منفذا لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بالدقهلية

أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إشارة بدء تشغيل 11 منفذا "سيارت متمركزة "لبيع الأسماك بكل أنواعها بأسعار مدعمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مدعمة.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لاحدى المنافذ التى تبدأ عملها اليوم بنطاق مدينة المنصورة وذلك بحضور العقيد سامح عبد الغنى ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.





وقال محافظ الدقهلية إن هذه المنافذ تم اختيار مواقع تمركزها بنطاق المحافظة لخدمة أكبر قدر من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.





وأوضح محافظ الدقهلية أن الأماكن التى تم اختيارها لتمركز المنافذ المشار إليها هى بشوارع قناة السويس والاستاد وبورسعيد وجيهان المستشفى العام والسكة الحديد وسندوب وبمركز شربين وبميت فارس بدكرنس وبمركز السنبلاوين ومركز طلخا ومركز ميت غمر.





وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى نشر تلك المنافذ بعدد من الأماكن الأخرى بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين بأنحاء المحافظة.





وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة فى توفير السلع بالأسعار المدعمة للمواطنين بنطاق المحافظة.