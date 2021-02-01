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تعليم

12 معلومة رسمية تكشف شكل أسئلة امتحانات طلاب جامعة القاهرة 20 فبراير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:15 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قســـم التعليــــم
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة ، عن التفاصيل الرسمية لـ مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الاول بجميع كليات جامعة القاهرة .

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قال الخشت إنه أصدر تعليماته لجميع الكليات ، بالالتزام بالمواصفات التالية :


- ستوضع الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية
- سيتم تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية 
- سيشمل الاختبار جميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل
- ترتبط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته
- ستوزع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار
- سيتم إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب
- سيراعى في الاسئلة التدرج من السهل إلى الصعب
-  ستكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير
- سيتناسب عدد اسئلة الامتحان مع الزمن المُخصص للامتحان
- ستشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت
-  الاسئلة ستقيس فهم الطالب وليس حفظه
- سيتم الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

جدير بالذكر أن ، امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تنطلق بكليات جامعة القاهرة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات.

ويؤدي الامتحانات الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وقررت جامعة القاهرة توفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.
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