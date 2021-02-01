شاهد .. كنده علوش تبشر جمهورها بشأن فيروس كورونا

وجهت الفنانة كنده علوش رسالة امل إلى جمهورها بخصوص وباء فيروس كورونا المستجد.





وكتبت كندا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: اصابات العالم اليومية تنخفض لليوم التالت .. و الاحد يسجل الادني منذ أسابيع .





كانت الفنانة كندة علوش قد وجّهت رسالة لجمهورها شديدة اللهجة بخصوص فيروس كورونا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت كندا علوش عبر خاصية الاستوري : اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة و حياة بعض لا مكان للخلافات و النزاعات ومو وقت الانانية و الاستهتار عم نعيش ايام صعبة اذا ما فقدنا حد غالي معظم الي حوالينا فقدوا الله يحمي الي مضطر ينزل يمارس شغلو، ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة.





يشار إلى أن احدث أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.





وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.