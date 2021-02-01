الاتحاد الأوروبي: عودة أمريكا للاتفاق النووي أولوية قصوى.. والتزام إيران يفتح قضايا أخرى

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن عودة أمريكا للاتفاق النووي والتزام إيران به سيفتح قضايا أخرى.





وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، اعتبر المتحدث الرسمي الأوروبي عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي أولوية قصوى، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل قد يوفر منصة من أجل بحث قضايا أخرى.





وكان الاتحاد أكد الاسبوع الماضي الحاجة إلى إيجاد سبيل يمكِّن من التوفيق بين مقاربة كل من الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ هذا الاتفاق.





وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى ضرورة عودة إيران لاحترام بنود الاتفاق النووي قبل أن تعود الولايات المتحدة إليه.





وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، البيت الأبيض من «لعبة الدفع نقدًا مقابل الوعود بالقروض»، منتقدًا خطة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للعودة إلى الاتفاق النووي بعد عودة طهران للالتزامات، والسعي لبناء «اتفاق أطول وأقوى» يتناول قضايا «صعبة للغاية».





وقال في بداية جلسة البرلمان الإيراني، أمس، إن موقف بلينكن «مخيب للآمال»، ودعا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى «توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي، بدلًا من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها»، مضيفًا: «إذا كانت أميركا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عمليًا، بدلًا من وضع الشروط».



