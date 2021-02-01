تامر عبد القادر قائما بأعمال وكيل حاسبات عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بقيام الدكتور تامر أحمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









من ناحية أخرى شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة ا. د رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتفـ وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد أمين المركز، الدكتور أحمد صلاح.



