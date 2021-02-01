نشر أخبار كاذبة.. تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح 45 يوما على ذمة التحقيقات

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل، رئيس محكمة الجنايات، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات.



