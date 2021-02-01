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أخبار العالم

شئون الحرمين تكشف عن أعداد المعتمرين والمصلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:17 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
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قسم الخارجي
أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف مليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

وكشفت الرئاسة، عن أعداد المعتمرين التي بلغت 1.934.000 معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين 5.480.000 مُصَلٍّ، من تاريخ 4 أكتوبر الماضي، وحتى تاريخ 23 يناير.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة، المهندس أسامة الحجيلي، في "ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال جائحة كورونا"، إن رئاسة شؤون الحرمين سخرت كل طاقاتها لخدمة رواد بيت الله العتيق وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

وأضاف أنه جُهز المطاف منذ بداية عودة العمرة بمرحلتيها الأولى والثانية بعدد من المسارات بخطوط متوازية، حيث يبدأ المعتمرون الطواف من الخارج إلى الداخل، ويتنقلون من كل مسار إلى مسار بشكل حلزوني، ويبدأ أول أشواط الطواف من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث خلال نقطة انتقال حُددت بين المسارات، ثم يتم تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية (٤٥) درجة، لتجنب التصادم، أو تعطيل المسارات الأخرى.

وأشار الحجيلي إلى أنه مع بداية المرحلة الثالثة تم استحداث مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، المسار الأول للعربات بطول (155) مترًا، يستوعب (45) عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من (10) إلى (15) دقيقة، والثاني بطول (145) مترًا، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب (50) شخصًا، خُصّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلًا عليهم لصعوبة حركتهم.

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