دولة جديدة ذات أغلبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلنت دولة كوسوفو، اليوم الاثنين، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.





وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن دولة كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما يضعها في خلاف مع بقية دول العالم الإسلامي.





ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكيناز، مع نظيرته الكوسوفية، ميليزا هاراديناج ستوبلا، في حفل أُقيم عبر تطبيق "زووم" إعلانًا مشتركًا لإقامة العلاقات بين تل أبيب وبريشتينا.





وأشار أشكيناز إلى أنه وافق على طلب رسمي مقدم من دولة كوسوفو لبناء سفارة لها بالقدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.