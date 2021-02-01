واشنطن تطالب جيش ميانمار بالإفراج عن المعتقلين

دان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الانقلاب العسكري في ميانميار، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين لدى الجيش البورمي.





وأعرب الوزير الأمريكي، عن قلق بلاده وانزعاجها تجاه ما يحدث في ميانمار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المسئولين الحكوميين المدنيين بما في ذلك الزعيمة "أونج سان سو تشي"، وفقًا لصحيفة "الجارديان".





وطالب "بلينكن"، القادة العسكريين بالتراجع فورًا عن تلك التحركات، واحترام إرادة الشعب والانتخابات الديمقراطية التي جرت في نوفمبر الماضي.





وأوضح أن الولايات المتحدة "وقفت إلى جانب شعب ميانمار في تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والتنمية".





كان الجيش البورمي أعلن الاستيلاء على السلطة واعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وعدد كبير من مسئولي الحزب الحاكم في ميانمار.