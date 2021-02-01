مصادر: إزالة عقار فيصل المحترق تتم بإشراف أساتذة هندسة

مازالت عمليات متابعة عقار فيصل المحترق مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية وقيادات أمن الجيزة التى تمركزت في كردون أمني اسفل العقار منذ قرابة ٣ أيام عقب اشتعال الحريق.





وشرحت مصادر امنية الحالة التي وصل اليها العقار حيث اشارت الي ضعف احتمالية سقوط العقار من تلقاء نفسه نظرا لاحتماله النيران طوال تلك الفترة ولكنه سيتم ازالته بشكل مؤكد.





وأضافت المصادر ان خبراء وأساتذة من كلية الهندسة سيتولون عملية الازالة بطريقة هندسية معينة لعدم تعرض جسم الكوبري الدائري او العقار المجاور للعقار المتضرر لأي خسائر او ضرر حيث سيتم ازالته بطريقة معينة تمنع اي خسائر.





وكانت أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات اخماد حريق نشب في مخزن احذية بمنطقة الطوابق في فيصل عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات اثناء التعامل مع النيران.





وأفادت مصادر امنية ان الحريق نشب في "بدروم" يستخدم لتصنيع الاحذية "كوتش" وكان مليء بكميات ضخمة من الاحدية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الارضي والاول علوي المخصصان مخزنين للأحذية.





وأضافت المصادر ان البدروم لا يوجد به اية نوافذ تساعد على اخماد النيران واضطرت قوات الاطفاء إلى التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم الا ان استمرار وشدة النيران ادت الي انهيار اجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي امرت بوقف عمليات الاخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. واضافت اللجنة قائلة: سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالاخماد خطر.





وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة اخلاء العقار المكون من ١٨

طابق يحتوي على ١٠٨ شقة يسكنها ١٥ اسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الانقاذ البري من اخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار او انهياره.





وكانت اشارت المعاينة الاولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة ان ماس كهربائي نشب في الطابق الارضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.





تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية ب ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.



