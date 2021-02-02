اقتصاد الإمارات| التجارة العالمية تفصل في نزاع الإمارات وباكستان بشأن صادرات البولي بروبيلين .. اعرف التفاصيل





حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع مرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين.





ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية " وام "، إصدار هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية وذلك بعد شكوى كانت تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.





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وأوصت الهيئة بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34% .





وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية والدفاع عن المنتج الوطني مشيرا إلى أنه تم في هذا القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ..وقال"تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.





وأوضح أن منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين تمثل عنصراً مهماً ضمن قطاع البتروكيميائيات الذي يعد أحد محركات التنوع الاقتصادي للدولة، وستوفر إعادة فتح سوق مهمة أمامه بحجم السوق الباكستانية دفعة قوية لازدهار وانتعاش هذه الصناعة الوطنية، وهذا سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وسيسهم بالتالي في تشجيع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال".



