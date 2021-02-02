ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| التجارة العالمية تفصل في نزاع الإمارات وباكستان بشأن صادرات البولي بروبيلين .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:02 ص
اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات
Advertisements
قسم الاقتصاد

حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع مرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية " وام "، إصدار هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية وذلك بعد شكوى كانت تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.

اقرأ أيضا:
وأوصت الهيئة بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34% .

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية والدفاع عن المنتج الوطني مشيرا إلى أنه تم في هذا القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ..وقال"تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين تمثل عنصراً مهماً ضمن قطاع البتروكيميائيات الذي يعد أحد محركات التنوع الاقتصادي للدولة، وستوفر إعادة فتح سوق مهمة أمامه بحجم السوق الباكستانية دفعة قوية لازدهار وانتعاش هذه الصناعة الوطنية، وهذا سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وسيسهم بالتالي في تشجيع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال".

يذكر أن إجمالي صادرات دولة الإمارات من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين إلى العالم بلغت نحو 246 مليون درهم إماراتي في عام 2019، ومن المتوقع بحسب التقديرات العالمية المتخصصة أن يحقق الطلب العالمي على هذه المنتجات زيادة بنحو 5.3% خلال الفترة الزمنية من عام 2020 حتى 2025، ولا سيما في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحكم التوجهّ المتزايد نحو استخدام هذه المنتجات في تعبئة وتغليف الأغذية، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

32.8 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال 3 أشهر

اليابان تحث كوريا الجنوبية على إنهاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب بعد قرار منظمة التجارة العالمية

حل أزمة دعم الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل بالسوق الكندي

اقتصاد الإمارات.. قرار هام بشأن تداول وبيع المعسل والسجائر الكهربائية

الإمارات والهند تعززان العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات المشتركة

اقتصاد الإمارات.. 15.4 مليار درهم قيمة التجارة من المنتجات الصيدلية خلال 9 أشهر

ترشيحاتنا

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

وزيرة التضامن تكشف حقيقة قطع معاش المرأة المطلقة.. تفاصيل

أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق ..فيديو

بعد حريق عمارة فيصل.. نداء عاجل من النيابة الإدارية للمواطنين.. فيديو

ألقوا الجثة داخل كرتونة.. تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة ونجلتها بالغربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل