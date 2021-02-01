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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك، الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وبناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى قيام الراكب المصري ا . ا . س القادم على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية رقم TK0694 القادمة من اسطنبول بتهريب أشياء مخالفة.

وتم تكليف أحمد بدر مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة يترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبة فتبين وجود 3892 شريط أدوية بشرية منها سيتوتك وأنواع أخرى مخبأة داخل 2 شنط كبيرة وشنطة هاندباح .

وفى المحاولة الثانية وبناء على إخبارية أخرى مقدمة من إدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى قيام الراكب المصري م . ف . خ القادم على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من اسطنبول بتهريب أشياء مخالفة .

وتم تكليف علاء خضر مأمور الجمرك والأستاذ جمال السيد مدير الحركة بترقب وصول الراكب وتفتيش حقائبة فتبين وجود 3730 شرائط وحقن وعبوات أدوية بشرية متنوعة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 21 و 22 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية
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