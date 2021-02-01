لخلافات مالية.. ضبط نجار مسلح طعن زميليه بسكين في إحدى قرى ميت غمر

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من ضبط نجار مسلح طعن زميله بسكين لخلافات ماليه بينهم.





كانت مديرية امن الدقهلية تلقت ا خطارا يفيد بورود اشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول محمود أبوالفتوح أحمد عبدالمجيد ٣٠ عاما نجار مسلح ، ومقيم قرية " دنديط "دائرة مركز مميت غمر مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيسر بالبطن ( إدعاء تعدى) .





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وبسؤال والده ٦٤ عاما عامل ، ومقيم بذات القرية إتهم المدعو إسلام عبدالمنعم إبراهيم فرج ٢٣ عاما نجار مسلح، ومقيم بذات القرية بالتعدى على نجله بالضرب بألة حادة" سكين" لوجود خلافات مالية بينهما .





وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط الأراة المستخدمة " تم التحفظ عليها " .



