التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

اقرا ايضا : جامعة القاهرة: صرف ٣٢ مليون جنيه حوافز نشر دولي لـ١٣٧٧ عالما وباحثا







اقرا ايضا : كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمسشفيات الجامعية أن كل مستشفى جامعي بدأت برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات ، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء ومن بعدها سيتم اعطائهم اللقاح على الفور . وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمسشفيات الجامعية أن كل مستشفى جامعي بدأت برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات ، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء ومن بعدها سيتم اعطائهم اللقاح على الفور .

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.