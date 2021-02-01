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فن

أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى بعد الاحتفال بعيد ميلاده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:15 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد هنيدى صورة مع نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى يحتفل معه بعيد ميلاده. 

وظهر هنيدي برفقة ابنه "أحمد"، ليكون أحدث ظهور له بمناسبة عيد ميلاده، وعلق هنيدى ساخرا على الصورة: "انا وبابايه، أحمد هنيدي"، في إشارة الى أن ابنه هو الأطول في الصورة.

يحتفل اليوم الاثنين، الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 55، حيث يعد واحدًا من أهم الكوميديانات فى مصر والوطن العربى.

وحصل هنيدى على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991 ثم بدأ فى السينما من خلال بعض الأدوار الصغيرة مثل دوره في فيلم إسكندرية ليه، ليتجه بعد ذلك إلى المسرح.

وكشف محمد هنيدى أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة إلا أن قصر قامته أدى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه إيضا لينتهى به بعد ذلك لمعهد فنون السينما.
أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى بعد الاحتفال بعيد ميلاده
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