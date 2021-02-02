ماجد نجم: جامعة حلوان تضم تخصصات علمية نادرة .. ونعمل على دعم البحث العلمي وبناء كوادر بحثية متميزة

ماجد نجم:

الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة ونعمل على دعم البحث العلمى

تسلم أمس ١٣ باحثا من جامعة حلوان شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادى "التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة"، وذلك انطلاقا من الطفرة التي تشهدها جامعة حلوان فى مجال البحث العلمى.

وحضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





من جهته، أكد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، موضحا أن حزمة الإجراءات و السياسة التي اتبعتها الجامعة أسهمت في تشجيع و دعم البحث العلمى و توفير كل الإمكانات لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كما وكيفا، مع التركيز على مجالات بحثية جديدة، كما أوضح سيادته أن الجامعة تفخر بإنشائها أول كلية للدراسات العليا والبحوث البينية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى تعد أكبر كلية ممثلة في هذا البرنامج و قد قدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثين الذين اجتازوا هذا البرنامج .





وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تعمل دائما على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية و تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.





و أعلنت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة تعمل على تنظيم سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة و السعى وراء التميز البحثى ، وقد تم حتى الان تنظيم 36 ورشة اخرهم ورشة عمل حول " قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية " و تم اطلاقها بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم ، و ذالك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورورنا و حرصا على سلامة المشاركين بالورشة من خطر الاصابة بالفيروس .





الجدير بالذكر أن برنامج التميز البحثي هو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمي المتعدد التخصصات في الجامعات المصرية تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر عام 2020.





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ويهدف البرنامج، من خلال الجلسات التفاعلية عبر الإنترنت، إلى تقديم محتوى علمي ومناقشات عملية وتطبيقات فى نماذج واقعية، تجمع بين العمل الفردى والجماعى، مع تقييم جميع الأعمال المقدمة من الملتحقين بالبرنامج من خلال مقاييس محددة بنتائج المهارات المعرفية والعملية، ومدى المشاركة الفعالة؛ و ذلك من أجل تطوير الكفاءات الأساسية للبحوث متعددة التخصصات بناء على أهداف النمو الاقتصادى، والسياسات الحكومية، وردود أفعال أصحاب المصلحة المصريين، واستشارة الخبراء الدوليين.





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