ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:09 م
عقار فيصل
عقار فيصل
Advertisements
عادل نصار
كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل فتح تحقيق من قبل الهيئة بخصوص عقار فيصل المحترق الذي نشب فيه حريق ضخم.

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، تحركنا على الفور وبدأنا التحقيق في الجزء الخاص بالهيئة والترخيص والشروط، مشيرا إلى أن الأمور الآن في التحقيق، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سنعلن كل التفاصيل. 

وكشفت دعاء ناصر عاملة في مصنع أحذية بالقرب من عقار فيصل، تفاصيل الحادث، قائلة:"بعمل في مصنع أحذية قريب من العمارة، والأحذية يتم تخزينها في العقار المحترق"، موكدة أن النار اشتعلت بشكل مفاجئ وكل محاولات الإطفاء فشلت. 

من جانبها عرضت مراسلة برنامج مساء دي إم سي، اخر مستجدات الحريق من محيط عقار فيصل، مؤكدة أن حركة المرور على الطريق الدائري القريب من العقار عادت لطبيعتها، وهناك ميل حقيقي في العقار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتفادي حدوث كارثة.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن الأحذية المحترق بفيصل وفرض كردون أمني

مفاجأة يفجرها أحمد موسى.. تفاصيل توقف الطريق الدائري عصر اليوم

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

المرور: فتح الطريق الدائري أمام حركة السيارات بمحيط عقار فيصل المحترق.. صور

مصدر أمني: تماثل مصابي الحماية المدنية في عقار الجيزة المشتعل للشفاء

مصادر: إزالة عقار فيصل المحترق تتم بإشراف أساتذة هندسة

ترشيحاتنا

صورها أثناء العلاقة الزوجية.. زوجة ترفع دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد زوجها

للأثرياء فقط.. قرار عاجل من قطر بشأن شرب الكحول في ملاعب كأس العالم

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

السيسى يؤكد للمنتدى الاستخباري العربي أهمية وضع منظومة محكمة لمكافحة الإرهاب

بسبب كورونا .. الكويت تكشف عن شروط جديدة لدخول البلاد

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

توب مكشوف.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها