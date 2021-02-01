الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل فتح تحقيق من قبل الهيئة بخصوص عقار فيصل المحترق الذي نشب فيه حريق ضخم.





وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، تحركنا على الفور وبدأنا التحقيق في الجزء الخاص بالهيئة والترخيص والشروط، مشيرا إلى أن الأمور الآن في التحقيق، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سنعلن كل التفاصيل.





وكشفت دعاء ناصر عاملة في مصنع أحذية بالقرب من عقار فيصل، تفاصيل الحادث، قائلة:"بعمل في مصنع أحذية قريب من العمارة، والأحذية يتم تخزينها في العقار المحترق"، موكدة أن النار اشتعلت بشكل مفاجئ وكل محاولات الإطفاء فشلت.





من جانبها عرضت مراسلة برنامج مساء دي إم سي، اخر مستجدات الحريق من محيط عقار فيصل، مؤكدة أن حركة المرور على الطريق الدائري القريب من العقار عادت لطبيعتها، وهناك ميل حقيقي في العقار.