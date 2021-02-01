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بعد حريق عمارة فيصل.. نداء عاجل من النيابة الإدارية للمواطنين.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:12 م
عقار الدائري المحترق
عقار الدائري المحترق
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محمود محسن
أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أنه تم فتح تحقيق عاجل في ملف عقار الدائري المحترق بالكامل، مؤكدا أنه سيتم طرح تساؤلات عديدة  كيف تم إنشاؤه وكيف استلم السلامة الإنشائية ووجود المخازن الخاصة وأين كان دور المسئولين والمشرفين على ذلك.

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن عقار الدائري المحترق يتبع تنظيميا قسم ومدينة كرداسة بالجيزة.

وناشد  المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاصة بالمباني عن طريق الخط الساخن 16171 أو عن طريق رقم الواتس اب 0105060188 .

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عودة الحركة المرورية على الطريق الدائري بمحيط عقار فيصل بالجيزة الذي اندلعت فيه النيران أمس الأول وكانت الإدارة، استحدثت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري بنطاق العقار للحفاظ على سلامة المواطنين. 
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