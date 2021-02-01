ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز وسط مخاوف من انفجار اجتماعي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:53 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
في خطوة قد تشعل شرارة الغضب بين اللبنانيين، أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الاثنين، رفع سعر كيس الخبز بنسبة 20%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

وذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية، أن وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راوول نعمة، أمر برفع سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير، من ألفين إلى 2500 ليرة "كحد أقصى"، أي بزيادة قدرها 20%.

وعزا الوزير قرار الرفع "إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد اللبنانية إلى رفع سعر الخبز في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف 2019.

وتسببت هذه الأزمة في خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.

ومن المتوقع أن تشتعل الجبهة الاجتماعية في أي لحظة في لبنان في ظل انسداد سياسي وانهيار مالي أعقبته الحكومة بإجراء جديد يثقل كاهل اللبنانيين الذين يعانون أصلا من تدهور مقدرتهم الشرائية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها