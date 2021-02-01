الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز وسط مخاوف من انفجار اجتماعي

في خطوة قد تشعل شرارة الغضب بين اللبنانيين، أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الاثنين، رفع سعر كيس الخبز بنسبة 20%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.





وذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية، أن وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راوول نعمة، أمر برفع سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير، من ألفين إلى 2500 ليرة "كحد أقصى"، أي بزيادة قدرها 20%.





وعزا الوزير قرار الرفع "إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي".





وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد اللبنانية إلى رفع سعر الخبز في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف 2019.





وتسببت هذه الأزمة في خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.





ومن المتوقع أن تشتعل الجبهة الاجتماعية في أي لحظة في لبنان في ظل انسداد سياسي وانهيار مالي أعقبته الحكومة بإجراء جديد يثقل كاهل اللبنانيين الذين يعانون أصلا من تدهور مقدرتهم الشرائية.