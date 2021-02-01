الصحة تعلن استلام دفعات جديدة من لقاح سينوفارم الصيني منتصف فبراير.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن مصر تسلمت 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر سوف تستلم دفعات أخرى من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر أن نتسلم لقاح أسترازينيكا عن طريق التحالف الدولي للتطعيمات.





وأشار إلى أن مصر تعاقدت مع التحالف الدولي للتطعيمات، وبناء على أولويات الدول، فإن مصر تسلمت إيميل رسمي باستلام دفعات جديدة في منتصف فبراير، معقبا: «لن نتوقف في إعطاء اللقاح للفئات الأولى، حتى يتناول الشعب المصري كله اللقاح».





وتابع أن هناك جدول زمني يتم تحديثه بشكل يومي، مؤكدا أنه بحلول منتصف شهر فبراير سوف نشهد انفراجة في دفعات عديدة من اللقاحات متنوعة المصادر، بداية منتصف فبراير حتي شهر يونية القادم، معقبا: "سوف يكون لدينا كميات كبيرة من اللقاحات".



