روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية مع بريطانيا، حتى 16 فبراير المقبل.





وقال المركز في بيان مقتضب نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن القرار جاء لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين الروس.





وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.



