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فن

هشام جمال يحيي ذكرى شهداء الأهلي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:14 ص
هشام جمال
هشام جمال
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مصطفى كرم
أحيا الفنان هشام جمال ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد. 

ونشر هشام جمال  عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة لجماهير الأهلي، وعلق عليها "الله يرحمهم". 

وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.


ووضع وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.
هشام جمال يحيي ذكرى شهداء الأهلي
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