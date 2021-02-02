هنفضل فاكرينكم.. محمد الشناوي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

أحيا محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ذكرى وفاة 74 من مشجعي الأهلي في "مذبحة بورسعيد".





ونشر الشناوي عبر استوري بحسابه على إنستجرام صورة لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا "74 شهيد في الجنة هنفضل فاكرينكم".





وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.



