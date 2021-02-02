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رياضة

هنفضل فاكرينكم.. محمد الشناوي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:47 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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مصطفى كرم
أحيا محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ذكرى وفاة 74 من مشجعي الأهلي في "مذبحة بورسعيد". 

ونشر الشناوي عبر استوري بحسابه على إنستجرام صورة لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا "74 شهيد في الجنة هنفضل فاكرينكم". 

وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

ووضع وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.
هنفضل فاكرينكم.. محمد الشناوي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد
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