رئيس نادي قضاة الإسكندرية: انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية تجسد إرادة المصريين

أكد المستشار راغب عشيبة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة تمثل مناسبة وطنية خالدة يستحضر فيها الشعب المصري واحدة من أعظم صفحات التاريخ الحديث، التي جسدت إرادة المصريين وصلابة مؤسسات الدولة وقدرة أبناء الوطن على استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية.

ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل حاضرة في وجدان المصريين

وقال المستشار راغب عشيبة، في كلمته بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إن هذه الذكرى ستظل حاضرة في وجدان المصريين بما تحمله من معانٍ سامية في التضحية والفداء والانتماء، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة المصرية قدموا نموذجًا مشرفًا في البذل والعطاء، وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

وأضاف أن انتصار أكتوبر لم يكن مجرد حدث عسكري، وإنما ملحمة وطنية متكاملة شارك في صناعتها أبناء الشعب المصري بمختلف مؤسساته وفئاته، لتؤكد أن وحدة الصف والإرادة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة تمثل ركائز أساسية في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار رئيس نادي قضاة الإسكندرية إلى أن الاحتفال بذكرى أكتوبر يمثل فرصة لتجديد العهد بالحفاظ على مكتسبات الوطن، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بما قدمه أبناء مصر من تضحيات من أجل أن تنعم الأجيال الحالية والمقبلة بالأمن والاستقرار.

وأكد المستشار راغب عشيبة أن رجال القضاء المصري يعتزون بما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة وكافة أبناء الوطن من تضحيات عبر تاريخ مصر، مشددًا على أهمية تكامل مؤسسات الدولة في إطار من سيادة القانون واحترام الدستور، بما يدعم مسيرة الدولة المصرية ويحافظ على استقرار المجتمع.

وتوجه رئيس نادي قضاة الإسكندرية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر.

وأكد أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال، بما تحمله من قيم الإرادة والتحدي والعمل والتضحية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات أبنائها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.