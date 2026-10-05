إحالة جندي المارينز المعتقل في أوكيناوا إلى النيابة وسط موجة غضب في اليابان

أحالت شرطة محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم /الاثنين/، جنديا من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) -كان قد اعتُقل بتهمة قتل وسرقة امرأة يابانية - إلى النيابة العامة، في قضية أثارت استياء واسعا على المستوى الوطني.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أمام البرلمان اليوم "إن حكومتها "تحتج بشدة" على هذه الحادثة".

وأوضحت تاكايتشي - في كلمتها خلال اليوم الأول من جلسة استثنائية للبرلمان (الدايت) - إن اليابان طالبت أيضا بتعاون الولايات المتحدة الكامل في التحقيقات وبفرض "انضباط صارم بين أفراد الجيش الأمريكي" للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وقدمت اليابان احتجاجات للولايات المتحدة على مستويات عدة وسط حالة من الغضب العارم، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة أمس الأحد عن اعتقال "ديفين بالارد" (20 عاما)، وهو جندي في مشاة البحرية الأمريكية متمركز في أوكيناوا، للاشتباه في تورطه في جريمة سرقة وقتل امرأة يابانية تُدعى "آنا ياجي" (39 عاما) داخل فندق في مدينة "ناها"، عاصمة المحافظة، أمس الأول السبت.

وقال مينورو كيهارا -كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية - "إن اليابان و الولايات المتحدة ستعملان معا لاتخاذ تدابير شاملة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

من جهته، عبر حاكم أوكيناوا جينتا كوجا - الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي بعد فوزه في الانتخابات بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم - عن نيته التوجه إلى طوكيو هذا الأسبوع لمناقشة الأمر مع تاكايتشي.

وقال كوجا إنه سيطالب بـ "إجراء تحقيق شامل واتخاذ تدابير لمنع وقوع حالات أخرى".

كان نائب وزير الخارجية الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي، قد قدم احتجاجا أمس الأحد للسفير الأمريكي في طوكيو، جورج جلاس، بشأن تورط الجندي المزعوم في القضية.

يُذكر أن جرائم سابقة تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي قد أثارت غضب سكان أوكيناوا، التي تحتضن الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.