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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جثمان مجهول يطفو في مياه الترعة الإبراهيمية بطما.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

عثر أهالي العتامنة التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، على جثة رجل مجهول الهوية داخل مياه الترعة الإبراهيمية، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف هوية المتوفي والوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية داخل مياه الترعة الإبراهيمية بناحية العتامنة بدائرة مركز طما، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الواقعة وانتشال الجثمان من المياه.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لرجل يُرجح أن يكون في العقد السادس من العمر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى هويته حتى الآن، ولم يتبين وجود ما يساعد على تحديد بياناته الشخصية بشكل فوري.

وعقب انتشال الجثة، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، حيث كشفت المعاينة الأولية أن سبب الوفاة يرجح أن يكون الغرق، وفي انتظار استكمال الإجراءات والفحوص اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال إجراء التحريات اللازمة حول ظروف العثور على الجثمان، وفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية المتوفي وإبلاغ ذويه.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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