مسئولون إسرائيليون: ندرس الهجوم على إيران

ذكر التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المسئولين الإسرائيليين الكبار درسوا خطة الجيش في بلادهم لمهاجمة طهران، حيث ناقشوا استخدام التمويل الطارئ لتكاليف العملية.





وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي غدا الأربعاء حول هذا الشأن، وفق ما نقلته موقع "إيران انترناشينونال"





جاء ذلك عقب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الأوسط.





وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر للجيش بـ"وضع خطط إضافية" في 2021 "ستكون جاهزة" في حال اتخذت حكومة تل أبيب، قرارا بمهاجمة إيران.



