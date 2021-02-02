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أخبار العالم

بشرى سارة من الصين بشأن إصابات كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:13 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض كبير للإصابات. 

ووفقا لـ اللجنة فقد تم تسجيل 12 إصابة محلية، و18 إصابة قادمة من الخارج، في انخفاض كبير في إصابات كورونا بالصين. 

وكشفت صحيفة "جلوبال تايمز" اليوم الثلاثاء، عن قرار الصين بتعليق التجمعات الدينية، خلال عطلة عيد الربيع القادمة، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا المستجد. 

وقالت الصحيفة، إن الصين تخطط لتعليق التجمعات الدينية في العديد من الأماكن، خلال العطلة، مع زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

فيما أعلنت السلطات المحلية في محافظة نينجهاي نينجبو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين، الاثنين، أنها ستغلق مؤقتا جميع الأماكن الدينية وتعلق جميع الأنشطة الدينية اعتبارا من 6 فبراير.

كما طالبت الحكومة من الجماعات الدينية تعزيز الدعاية للوقاية من الوباء وتقديم تفسيرات وتوجيهات للمصلين.
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