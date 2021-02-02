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فن

ليلي أحمد زاهر توجه رسالة لأختها : دايما هنفضل في ظهر بعض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:42 ص
ليلي و ملك احمد زاهر
ليلي و ملك احمد زاهر
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ندى فكري
نشرت الفنانة الشابه ليلي احمد زاهر ، صور جديدة لها مع شقيقتها ملك زاهر، و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و علقت ليلي علي الصور قائلة :"دايما هنفضل في ظهر بعض و مع بعض في الحلو و الوحش ، و دايمًا هفضل اتعلم منك كل حاجة عشان انتي اشطر واحدة في الدنيا و احلي اخت في الدنيا بحبك يا أطيب ملوكي".

يذكر ان تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولي من مسلسل في "بيتنا روبرت ".

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      
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