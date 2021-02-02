قفزة في عدد الإصابات والوفيات اليومية بـ كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء،ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و228085 بعد تسجيل 6114 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأظهرت البيانات أيضا زيادة الوفيات بواقع 861 وفاة ليصل إجماليها في البلاد إلى 57981 وفاة.





وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل 5608 إصابة جديدة و175 حالة وفاة.





وأعلن تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، الإثنين، أنهما ستكثفان عمليات تسليم لقاح فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهدتا بإرسال ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية في الربيع.





وتواصل شركتا فايزر وبايونتك العمل على زيادة عمليات التسليم بدءًا من منتصف فبراير، مما يضمن توفير الكمية الكاملة من جرعات اللقاح في الربع الأول.





وقالت الشركتان في بيان لهما: "قد التزمنا تعاقديا بتقديم 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني".





وجاء البيان قبل ساعات من انعقاد مؤتمر وطني دعت إليه المستشارة أنجيلا ميركل مع مصنعي اللقاحات ورؤساء الوزراء الستة عشر لمناقشة التحسينات في برنامج التطعيم في البلاد، وسط غضب متزايد من بطء الحملة في الكتلة.





وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، تغيير قائمة أولويات التطعيم في ألمانيا نظرًا لأن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا توصي باللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية "استرازينيكا" للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا فقط، فإن حكومة برلين على وشك تعديل أولويات التطعيم الخاصة بها.





ففي هذه المرحلة، سيتم تطعيم الأفراد فوق 80 عامًا بشكل أساسي.





ومن المرجح أن تستخدم عمليات تسليم لقاح استرازينيكا لتطعيم موظفي المستشفى والقائمين على الرعاية والأشخاص المعاقين عقليا والأشخاص الذين يعانون من الخرف وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.



