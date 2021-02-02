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محافظات

غلق سنتر تعليمي بمدينة نصر وتسكين أهالي عزبة الهجانة بشقق مجهزة في المحروسة.. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:04 ص
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ازالة العقارات لانشاء المحور
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، بإعادة غلق وتشميع سنتر تعليمى 61 شارع ذاكر حسين المنطقه السابعه مدينه نصر.

جاء في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي إطار التصدي لكل أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات تم رفع كل الإشغالات بمحيط حديقة الطفل ورفع اشغالات أكشاك بشارع إسماعيل القبانى.

وفي إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس، أكد رئيس الحي أنه يجرى استكمال أعمال الإزالات بإشراف المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وتم نقل الأسر من منطقة عزبة الهجانة وتوفير أتوبيسات لنقلهم وتسكينهم في مدينة المحروسة بوحدات مجهزة.

وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكل احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجار استكمال تسكين باقي الأسر.
غلق سنتر تعليمي بمدينة نصر وتسكين أهالي عزبة الهجانة بشقق مجهزة في المحروسة.. صور
غلق سنتر تعليمي بمدينة نصر وتسكين أهالي عزبة الهجانة بشقق مجهزة في المحروسة.. صور
غلق سنتر تعليمي بمدينة نصر وتسكين أهالي عزبة الهجانة بشقق مجهزة في المحروسة.. صور
غلق سنتر تعليمي بمدينة نصر وتسكين أهالي عزبة الهجانة بشقق مجهزة في المحروسة.. صور
غلق سنتر تعليمي بمدينة نصر وتسكين أهالي عزبة الهجانة بشقق مجهزة في المحروسة.. صور
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