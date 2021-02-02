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فن

بصورة من الاختيار 2 .. أحمد مكي الأكثر بحثًا على جوجل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:43 ص
احمد مكي
احمد مكي
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان أحمد مكي، مؤشرات البحث بـ جوجل، بعد تداول صورة له من كواليس مسلسل الاختيار 2 اثناء تجسيده لدور ارهابي. 

وظهر أحمد مكي، بزي الشرطة من تصوير أحد المشاهد الخارجية، وتعرض لهجوم بعض الخونة واعداء الوطن، وذلك يرجع لتأثير المسلسل الكبير على هذه الفئة.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأوضح بيتر ميمي، أن انتاج هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.

و من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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