للحوامل وصغار الأمهات.. اقبضي وإنتي في البيت لمدة 3 أشهر

عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج الوزارة موثقا بملخص الإنجازات التي تمت في ضوء تكليفات الحكومة الصادر عام 2018، وفي ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد.

جاء ذلك خلال جلسة أمس الاثنين، استكمالا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

تضمن برنامج الوزيرة أن دعم للحوامل وصغار الأمهات، قد يراه البعض أمرا جديدا أو يسمعه لأول مرة لكنه مطبق بالفعل ضمن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، والذي يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين بحد أقصى.





وبموجب البرنامج يتم صرف نقاط إضافية على السلع الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.





ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41,000 أم بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.





وأضافت القباج، أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوم تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.