إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط /سوهاج الشرقي أمام مدخل العقال القبلي مركز البداري.





وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول شخصين مصابين نتيجة حادث تصادم سيارتين.





وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين تصادم السيارة ه‍ ق ب 65٧٤ ملاكي والسيارة ي س أ ٧٣٢١ نصف نقل أمام مدخل قرية العقال القبلي بطريق أسيوط /سوهاج الشرقي بمركز البداري.



