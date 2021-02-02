تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 فبراير2021

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021؛ على مستوى الـ37 بنكا وفروعه بالجمهورية وذلك منذ الأسبوع الماضي.





وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول سعر الدولار لديه كمتوسط لقيمة العملة الأجنبية لنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





وجاء أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة إذ وصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع









وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في البنك الأهلى اليونانى





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصر، أبوظبي الاول، المصرف الدوليAIB، مصر،ABC ، العربي".





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بنكي "الأهلي اليوناني، الإسكندرية".





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، كريدي أجريكول، HSBC، بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة الاسلامي، الأهلي المتحد، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي التجاري، القاهرة،التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".



