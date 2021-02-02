أبو المكارم يدعو أعضاء المجلس التصديري للتقدم لمبادرة السداد النقدي

دعا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، جميع الشركات المصدرة من أعضاء المجلس، التقدم لوزارة المالية لتطبيق المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري، وذلك خلال الفترة من ٧ فبراير الى ٢٨ فبراير ٢٠٢١ ، و ذلك سواء كانت الشركة تقدمت في المرحلة الاولي من المبادرة وقامت بصرف جزء من مستحقاتها ، او لم يتم الصرف لها او الشركات التي لم تتقدم في المرحلة الاولي.









وعقد اجتماع أمس الاثنين، بين صندوق تنمية الصادرات ووزارة المالية حيث اعلن خلاله انه من المقرر بدء المرحله الثانية من مبادرة السداد الفورى المصدرين ، وذلك للمستندات المستوفاه لدى الصندوق حتي ٣١ يناير ٢٠٢١ .









يبدأ تلقي الطلبات بذات الشروط التي تمت خلال المرحله الاولي للمبادرة اعتبارا من ٧فبراير وحتي ٢٨ فبراير الجارى وسيتم الصرف علي ٣ دفعات الاولي قبل نهاية فبراير والثانية قبل نهاية أبريل والثالثة قبل نهاية يونيو .









وكشف ان الاوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة تتضمن:

أصل وصورة السجل التجارى

أصل و صورة البطاقة الضريبية

صورة بطاقة الرقم القومى للشخص الوارد اسمه بالسجل التجارى

أصل وصورة بطاقة الرقم القومى للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية

أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:





إنه تم تفويض السيد / ( الاسم رباعى ) ويحمل بطاقة رقم قومى ( أربعة عشر رقما ) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفورى 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.