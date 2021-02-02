محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات بحي غرب.. ويطمئن على شبكات الأكسجين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، خلال جولة ميدانية، سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد .









واطمأن المحافظ ، على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات ، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة ، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية .









ولفت الى انه يتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ، والتعامل معها .









رافق المحافظ ، خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.









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بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب ، والتقى الدكتورة منال محمود مدير المستشفى ، واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا ، بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي .









وتابع المحافظ ، حالة المرضى داخل المستشفى واطمأن على خروج بعض الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بالمستشفى كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي واطمأن على الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الاكسجين بالغرف ، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة.









كما تابع المحافظ، سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح لعمل الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين لأقسام المستشفى ، كما تابع الأرصدة المتوفرة بالخزانات واطمأن على توافر كميات من الأكسجين تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ .









وشدد على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة، مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوفر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.









كما التقى المحافظ الأطباء العاملين بالمستشفى واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم معلنًا دعمه الكامل لمنظومة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة مشيدًا بالجهود التى تبذلها الدولة لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فى إحلال وتجديد الوحدات الصحية القروية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة وإنشاء 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجه الشكر لإدارة المستشفى وجميع العاملين لانتظام العمل والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمتابعة الجيدة لسير العمل بأقسام المستشفى وشبكات الأكسجين.









وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات والمتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".







