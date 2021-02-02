بملابس رياضية.. محمد الشرنوبي في أحدث ظهور له

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألق محمد الشرنوبي، بملابس رياضية مرتدي سويت شيرت باللون الرمادي وبنطلون أسود.





ويشارك محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.