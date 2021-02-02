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حوادث

سقوط دليفري مخدرات في قبضة مباحث القاهرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:25 ص
سقوط دليفرى مخدرات
سقوط دليفرى مخدرات
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كتب محمد صبري
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق بحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الساحل، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بكفر الشيخ حال استقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

واعترف بتحصله على المضبوطات من شخص ( غير معلوم لديه) بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالي، أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المضبوطات وتبين أنه عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بالجيزة وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحضوره لاستلام المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية. 
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