وزير الأوقاف يكشف بالأرقام: السيسي أعطى أولوية لتحسين أحوال الأئمة المالية والمعيشية

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى اهتماما لأئمة وزارة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية، وأضاف قائلا إن إجمالي ما كان يتقاضاه الإمام 1288 جنيه قبل الاستقطاعات وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر والان اقل امام يتم تعينه باليسانس يحصل على 4075 جنية وللدكتورة 5000 جنية واقل زيادة بلغت 2088 جنية والزيادة للدكتوراة 3393 جنيها.

وأشار الوزير إلى أن معظم العمل علي تحسين امور واحوال الائمة يتم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وبالجهود الذاتية للوزارة حيث تصرف الوزارة مليار و200 مليون سنويا منهم 700 مليون لتحسين اوضاع الائمة وهي من الموارد الذاتية.





وأكد الوزير، أن إجمالي ما كان تحققه هيئة الأوقاف 560 مليون وزاد العام الماضي إلى مليار و540 مليون جنيه بزيادة 900 مليون وصناديق النذور زادت 400% وصلنا 30 مليونا بدلا من 7. وأشار الوزير الي أن هيئة الأوقاف سوف تحقق الي مليار و800 مليون جنية ونستهدف 2 مليار ونصف المليار جنية خلال العام القادم.