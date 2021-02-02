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حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وسكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:36 م
لحوم ودواجن غير صالحة
لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك
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كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ أطنان "مصنعات لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن محل بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية – ألف عبوة زيت طعام و٨ آلاف عبوة مستلزمات طبية "كحول طبى – كمامة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط ٢ طن "سكر تموينى والفين عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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