"شعاع الأمل" مبادرة لدعم أطفال الشيخ زويد ورفح

نظمت قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق بال تنسيق مع جامعة العريش محافظة شمال سيناء، مبادرة "شعاع الأمل" لأطفال سيناء، وذلك بمنطقة الشيخ زويد، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعات المصرية مع المجتمع المدني في شمال سيناء.





وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، مدير مركز خدمة المجتمع بكلية التربية جامعة العريش، في بيان، الثلاثاء، إنه جرى تنفيذ المبادرة في القرى والاحياء الأكثر احتياجًا والبداية كانت مع 150 طفلا من أطفال قرى مركزي رفح والشيخ زويد، وذلك بتنفيذ 5 فعاليات متنوعة منها: ورشة رسم فني ولقاء وعي وطني وثقافي ولقاء العاب تربوية ولقاء للألعاب الرياضية ومسابقات ثقافية وفكرية وتوزيع هدايا وجوائز.





وقد تم تنفيذ أولى فعاليات المبادرة مع الأطفال في مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد بندوة "بالعلم نرتقي" تحت رعاية الدكتور عبدالكريم أحمد الشاعر بكلية التربية جامعة العريش ومجموعة من الشباب من أبناء المنطقة وعدد من طلبة كلية التربية بالجامعة، وبمشاركة من شباب من فكرة خير، ومؤسسة الشجرة للفن والتنمية.



وبدأ النشاط بالوعي الوطني والثقافي من أجل الحفاظ على أمن مصر الحبيبة بالعلم والعمل على بناء مستقبلنا والمشاركة في تحقيق الأهداف الوطنية في سيناء، وتم التوعية الصحية للأطفال في مواجهة الأمراض الوبائية ومنها كورونا وأساليب استخدام أدوات النظافة الشخصية مثل فرشاة الأسنان والفوضة والصابون، وتم تدريب الأطفال على الاستخدام الصحيح للكمامات وطرق التخلص الآمن منها.



وفي النشاط الفني للأطفال تم تنفيذ ورشة لرسم "حلمي لبناء بلدي" وتم تنفيذ معرض لرسومات الأطفال وأكدت رسومات الأطفال على الانتماء الوطني وعبرت الرسومات على ضرورة التكامل بين الشعب والجيش والشرطة لبناء مستقبل مصر.



وفي الألعاب التربوية تم تنفيذ مسابقات وتوزيع جوائز على الأطفال وتضمنت ألعابا فكرية بعنوان أفكار مع الشطار وألعاب الاتزان الانفعالي والتركيز والعمل في فريق واحد.





وتضمن اليوم الترفيهي للأطفال، تقديم مجموعة من الأنشطة داخل فناء المدرسة منها الأنشطة الرياضية في مختلف اللغبات، والتربوية والتوعوية وأنشطة فنية في مجال الرسم، وفي نهاية اليوم ردد الأطفال وأعضاء القافلة هتافات في حب مصر.





وأظهر الأطفال براعتهم ومواهبهم بما لديهم من احلام وطموحات بما يؤكد قدرتهم على التعلم وإبراز المواهب المتعددة، في مجال الإبداع العلمي وإلقاء الشعر وإبراز المواهب الفنية في مجال الرسم، كما أظهروا المستوى التعليمي المتميز من خلال مناقشاته والأسئلة والإجابات.





وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، إن اللقاءات ستتجدد مع أطفال في منطقة شرق العريش" مركزي الشيخ زويد ورفح"، وكذلك الأطفال بمنطقة وسط سيناء "مركزي الحسنة ونخل".





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