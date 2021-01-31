ممر الجيوش والمعارك القديمة.. سبخة الشيخ زويد ملتقى الطيور الشتوية

تقع سبخة الشيخ زويد، محافظة شمال سيناء، في طريق ممر حورس الحربي التاريخي وهو ممر كل الجيوش والمعارك الحربية في التاريخ القديم منذ عصر القدماء المصريين وحتى الفتح الإسلامي ومعارك حطين وعين جالوت.

والسبخة هي مكان منخفض عن مستوى المياه الجوفية وشديدة الملوحة وتكون بيئة مناسبة لبعض الطيور المهاجرة ويستخرج منها ملح الطعام.

وقال المهندس جمال حلمي مدير عام البيئه بمحافظة شمال سيناء، أن سبخة الشيخ زويد شرق العريش ، تعتبر من المناطق الهامة للطيور الشتوية التي تمر بالمنطقة مثل البط الشرشير الشتوي والسماري والخضاري والشهرمان والبلبول والغر والعديد من الطيور الخواضة مثل أيو الروؤس المطوق ، و أبو الروس سكندري ، والمدروان والدريجة والطيطوي ، وأبو فصادة أسود الرأس .



كما يتكاثر في المنطقة عدة أنواع من الطيور أهمها أبو مغازل والزقزاق البلدي . كما تمر بها أنواع أخري من الطيور في فصل الخريف مثل طائر المرعة ودجاجة الماء وطيور السمان





وتمثل منطقة محمية الزرانيق ببحيرة البردويل ، أحد المفاتيح الرئيسية لهجرة الطيور في العالم ، حيث أثبتت الدراسات أهمية المنطقة وموقعها الفريد الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا ، و تعتبر المنطقة جسر عبور للطيور المهاجرة بين هذه القارات خاصة في فصلي الخريف والربيع من كل عام ، فتهاجر الطيور من شرق أوربا وشمال غرب آسيا وروسيا وتركيا في طريقها إلي وسط وجنوب شرق أفريقيا هربًا من صقيع الشتاء وسعيًا وراء مصادر الغذاء الوفيرة مارة بهذه المحمية ، وقد تستقر بعض أنواع من الطيور في البحيرات المصرية .

وقال المهندس جمال حلمي ، انه تم تسجيل 244 نوعًا من الطيور في المحمية تمثل 14 فصيلة أهمها البجع والبشاروش والبط والبلشون وأبو قردان واللقلق ومرزة الدجاج والصقر والسمان والحجوالة والحدأة والكروان والطيطوي والنورس وخطاف البحر والقمري والوروار والغراب والهدهد وأبو فصادة والدقناش والحميراء والأبلق وغيرها .



وقد اعتبرت منطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش حتي مدينة رفح محمية طبيعية نظرًا لما تضمه منطقة الغرود الرملية الممتدة علي شكل شريط علي ساحل البحر المتوسط ، من مقومات بيئية فريدة ثم المساحات الكثيفة لأشجار ألاكاسيا والشجيرات والأعشاب .



وهذا يجعلها موردًا طبيعيًا للمراعي ومأوي للحيوانات والطيور البرية ومصدر لتثبيت الكثان الرملية ووقف زحف الرمال ، إلا أن هذه الأحراش قد تعرضت من قبل لتقطيع جائر للأشجار والنباتات مما يلزم وتنميتها وترشيد الرعي فيها .

وتضم هذه المنطقة أيضا سبخة الشيخ زويد التي تعد واحدة من الأراضي الرطبة في سيناء ، وتقع بمدينة الشيخ زويد علي مسافة نحو كيلو مترين من ساحل البحر المتوسط وتبلغ مساحتها حوالي كيلومترين مربعين وتحيط بها الكثبان الرملية وأشجار النخيل من الشمال والغرب وبعض الزراعات القليلة. أما من الجنوب فتحيط بها اشجار النخيل وزراعات اللوز والخوخ وبعض الحمضيات.





اقرا ايضا:

الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد







