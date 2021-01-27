المزارع السمكية.. قبلة شباب الخريجين في شمال سيناء

اتجهت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى إقامة مركز للاستزراع السمكي علي مياه الآبار، ليكون قبلة علمية جديدة لشباب الخريجين بما يمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة مماثلة من أجل توفير فرص عمل ونشر ثقافة الاستزراع السمكي، فضلاً عن إسهاماته في تطوير وتنمية المشروعات الخاصة الاستزراع السمكي في المنطقة.





أكد الدكتور سعيد لافي، رئيس الجامعة، أن أراضى سيناء تتمتع بوجود مقومات النجاح خاصة توافر الأراضي رخيصة الثمن وغير المستغلة، ووجود مصدر مياه من البحر المتوسط ، علاوة علي وجود خبراء في مجال تربية الأسماك علي المياه العذبة والمالحة.. ويتيح مركز الاستزراع السمكي عمليات تفريخ وإنتاج الأسماك علي المياه البحرية والعذبة ، كما سيتم رفع كفاءته لتحويله إلى مركز بحثي وإنتاجي للدارسين والباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه.





لفت الدكتور سعيد رئيس الجامعة، الي أنه تم إنشاء أحواض التربية المفتوحة، وصوب مغلقة لتربية الأسماك على 5 أفدنة، إلي جانب حفر 3 آبار لتوفير المياه اللازمة لعمليات التربية، وإعادة استخدامها في ري الزراعات الموجودة بمزرعة الجامعة.





وأشار إلى أنه سيتم توفير الإنتاج السمكي في الأسواق بأسعار تنافسية وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع، تمشياً مع سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. كما سيكون المركز ، مرجع علمي ومقر تدريبي ، امام الراغبين من الشباب أو المهتمين بعملية الاستزراع السمكي ، في إنشاء وتجهيز مشروعات الاستزراع السمكي خاصة شباب الخريجين ، وذلك لخدمة المجتمع السيناوي .





قال الدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، إن مشروع الاستزراع، يضم وحدات "إنتاج الطحالب البحرية، إنتاج الروتيفر، تفريخ الأرتيميا، تفريخ الأسماك البحرية، تفريخ الجمبري البحري، إنتاج الذريعة، تصنيع الأعلاف، جودة المياه، التدريب والاستشارات، ووحدة الإنتاج المكثف .





كما يتضمن مفرخ لإنتاج الأسماك علي مدار العام، حيث سيعاد استخدام المياه في ري الزراعات ،واستخدام المخلفات في عمليات التسميد.علاوة علي إقامة مصنع لأعلاف الأسماك بطاقة 2طن \ساعة لتوفير احتياجات الأحواض والصوب التي تستخدم لتربية الأسماك.الي جانب إقامة صالة لتصنيع الأسماك وإعداد وجبات الفيلية في المرحلة الثانية للمشروع .





حيث ستتم الاستعانة بطلاب الكلية الدارسين لبرنامج الاستزراع المائي، في عمليات التشغيل لإنتاج أسماك البلطي النيلي والأحمر وأسماك البنجاسيوس، وأسماك البوري علي المياه العذبة.







قال الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية جامعة العريش، إن الكلية تعتبر هى الحلقة الثانية فى تطوير التعليم العالى السمكى فى مصر وذلك لما لها من عراقة فى التخصص وتتوافر بها بنية تحتية غير موجودة بأى من المؤسسات الأخرى.





وهى تعتبر إحدى المؤسسات التعليمية التى تتبنى إعادة بناء أسطول الصيد البحرى وفقا للمعايير الدولية وتتعاون فى هذا الصدد مع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابع للقوات المسلحة لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للعمل البحرى وفقا لمعايير المنظمة البحرية العالمية (IMO) .

