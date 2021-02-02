ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اعتماد أول منصة للتعليم الإليكترونى لنقابة الأطباء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
 اعتمدت الهيئة المصرية لاعتماد التدريب المهني المستمر منصة التعليم الاليكترونى للنقابة العامة للأطباء كأول منصة في مصر منوطة بتقديم دورات تعليمية أونلاين للأطباء وذلك بعد انطلاق البث التجريبي للمنصة مؤخرا . 
وقالت  الدكتورة / رانية العيسوي عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر أن وجود منصة دورات أونلاين لجميع الأطباء في أي مكان بالداخل والخارج ويقدمها أساتذة مصريين من الجامعات والهيئات التعليمية في مختلف التخصصات،  خطوة هامة جدا ومواكبة للعصر خاصة في الظروف الحالية التى نمر بها مع جائحة كورونا وسوف تعمل اللجنة العلمية علي اعتماد كل دورة مقدمة بساعات معتمدة توفر للدارس فرصة حصول علي شهادة تدريب بعد اجتياز الامتحان في آخرها ،كذلك نحرص أن يكون سعر هذه الدورات مناسب للأطباء المسجلين بالنقابة.

 وتابعت د.رانية: هناك بعض الدورات المجانية خاصة لأطباء الإمتياز والأطباء حديثي التخرج. لافتة إن هذه المنصة هي منصة لكل النقابات الفرعية أيضا فهم شركاء فيها لتقديم أفضل خدمة للأطباء.



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا