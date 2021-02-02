لحماية الأمن القومي.. علي السيد: مصر بذلت جهدا كبيرا في تدشين المنتدى العربي الاستخباري | فيديو

قال الكاتب الصحفي علي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إنشاء المنتدى العربي الاستخباري وافتتاح مقره بالقاهرة، يمثل حدثا مهما لحماية الأمن القومي العربي.





وأضاف الكاتب علي السيد، خلال استصافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر لعبت دورا كبيرا في تأسيس هذا المنتدى الفائق الأهمية.





وأكد أهمية المنتدى العربي للاستخبارات لحماية الأمن القومي العربي، وفي مجال تداول المعلومات، مضيفا: "الأمن القومي العربي نادرا ما كان يتحقق على أرض الواقع".





وأوضح أن تبادل المعلومات بين الدول يقف ورائه الصالح العام للدول العربية، مؤكدا أنه لا يوجد عداءات بين الدول العربية أو أطماع لدولة على دولة.