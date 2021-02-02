ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحماية الأمن القومي.. علي السيد: مصر بذلت جهدا كبيرا في تدشين المنتدى العربي الاستخباري | فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:03 م
الكاتب الصحفي ، علي
الكاتب الصحفي ، علي السيد
Advertisements
نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي علي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إنشاء المنتدى العربي الاستخباري وافتتاح مقره بالقاهرة، يمثل حدثا مهما لحماية الأمن القومي العربي.

وأضاف الكاتب علي السيد، خلال استصافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر لعبت دورا كبيرا في تأسيس هذا المنتدى الفائق الأهمية.

وأكد أهمية المنتدى العربي للاستخبارات لحماية الأمن القومي العربي، وفي مجال تداول المعلومات، مضيفا: "الأمن القومي العربي نادرا ما كان يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح أن تبادل المعلومات بين الدول يقف ورائه الصالح العام للدول العربية، مؤكدا أنه لا يوجد عداءات بين الدول العربية أو أطماع لدولة على دولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رؤساء أجهزة الاستخبارات يشاركون في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بمصر

خالد عكاشة: السيسي يضع أجهزة الاستخبارات في مقدمة صفوف المواجهة لتحقيق الأمن القومي العربي

في هذا التوقيت.. سمير فرج يكشف سر اجتماع الاستخبارات العربية على أرض مصر

خالد ميري: مصر حريصة على وحدة الصف العربي لمواجهة الإرهاب

نشأت الديهي: المنتدى العربي الاستخباري خطوة مهمة فى مجال العمل المشترك.. فيديو

خالد ميري: المنتدى العربي الاستخباري أداة قوية لمواجهة الإرهاب وداعميه.. فيديو

ترشيحاتنا

بدون مسكنات.. احصلي على علاج طبيعي للعظام

دار الإفتاء: أرباح البنوك ليست حراما ويجوز أخذها شرعا.. فيديو

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

رجل يتحول جلده للون الأصفر الداكن بسبب هذا المشروب

مصرع زوجين وطفليهما داخل مسكنهم بالعبور

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري