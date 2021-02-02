عميد أثار القاهرة : إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول





وقال رجب فى تصريح لصدى البلد ، إن الكلية ستقوم بكافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة وصحة الطلاب، وذلك عن طريق استخدام الكاشفات الحرارية قبل دخول الطلاب الحرم الجامعى ووسيتم التعقيم بين كل فترة والأخرى.









كما أكد " رجب " أنه سيتم وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.









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