الفلسطينيون يبدأون تلقي لقاح كورونا منتصف الشهر الحالي.. فيديو





ووفقا للتقرير، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس الإثنين، أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ حملة تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا الجديد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف فبراير الحالي، فيما أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا وصلتها من إسرائيل.









وأكد اشتيه قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية الإثنين، أن حملة التلقيح ستبدأ في الضفة وغزة، بعد أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح عبر آلية كوفاكس الدولية والتي ستضمّ خمسين ألف جرعة.









وقال اشتيه، إن السلطة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا "بواقع خمسين ألف جرعة من عدة مصادر، أهمها آلية كوفاكس الدولية".









وأكد رئيس الوزراء أن الحملة "ستبدأ أواسط الشهر الجاري في جميع الأراضي الفلسطينية وسنقدم لغزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات".









وبحسب رئيس الوزراء يتوقع "وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل".